Trieste– Assegnati a Trieste, nell’ambito della Barcolana, i Blue Marina Awards, il premio di riconoscimento in termini di sostenibilità, innovazione, sicurezza e accoglienza turistica a marina, porti e approdi turistici sul territorio nazionale promosso da Assonautica Italiana e Assonat.

L’ambito premio di riconoscimento alla seconda edizione, è stato conferito nel corso di una cerimonia di premiazione che si è tenuta a Trieste il 6 ottobre presso la Camera di commercio Venezia Giulia partita con i saluti del presidente Antonio Paoletti che ha sottolineato in apertura “l’importanza di questo evento a Trieste quale città della vela per antonomasia, proprio per premiare i marina più virtuosi e rispettosi dell’ambiente, che puntano su criteri di sostenibilità nella loro gestione”. L’evento, inserito nel palinsesto della Barcolana, ha celebrato l’impegno delle strutture dedicate alla nautica da diporto verso l’eccellenza nell’industria portuale italiana.

L’Iniziativa, ideata e coordinata da Walter Vassallo e promossa da Assonautica Italiana e ASSONAT, con il supporto tecnico del RINA, ha visto una partecipazione di oltre 100 strutture. I risultati di questa edizione sono stati definiti straordinari, con ben 34 strutture tra marina resort, porti turistici e approdi turistici che hanno superato la soglia di punteggio richiesta per ottenere il prestigioso riconoscimento. Di queste, 4 le strutture che hanno ricevuto anche i premi speciali relativi a innovazione, sostenibilità, sicurezza e accoglienza turistica dei propri servizi portuali.

“Un risultato oltre le aspettative con un’adesione che è triplicata rispetto alla prima edizione – ha commentato soddisfatto il presidente di Assonautica Italiana Giovanni Acampora – che testimonia la voglia dei porti e approdi turistici di mettersi in gioco, per elevare i propri standard. I Blue Marina Awards hanno fotografato infatti lo stato dell’arte delle strutture portuali italiane su oltre cento punti di valutazione, che spaziano dall’accoglienza turistica alla sicurezza, dall’innovazione alla sostenibilità. Un percorso che si è circondato da partner di eccellenza e che continuerà toccando le varie parti d’Italia, ma si sta già pensando ad aprire il premio all’Europa. Ringrazio il presidente Paoletti per l’ospitalità del Premio e Mitja Gialuz per averlo inserito nel calendario della Barcolana.”

Il Vice Presidente Assonat Bruno Santori: “La cerimonia conclusiva della seconda edizione dei Blue Marina Awards testimonia l’importante percorso di crescita e qualificazione che la comunità dei porti turistici nazionali ha da tempo intrapreso, nella piena consapevolezza del ruolo rivestito dall’intera filiera della nautica da diporto nel valorizzare l’Italia come destinazione turistica. Con la consegna degli attestati ai numerosi marina partecipanti nelle aeree tematiche della sostenibilità, dell’innovazione, della sicurezza e dell’accoglienza turistica, si conclude solo la prima delle numerose tappe ancora da affrontare lungo la strada che porta all’eccellenza che il sistema dei porti turistici italiani già esprime ad ogni livello. Le strutture dedicate alla nautica da diporto, nel rappresentare l’identità di un territorio costiero e del suo immediato entroterra, sono protagoniste nel promuovere e sviluppare un turismo nautico volto a conoscere e scoprire le unicità presenti a pochi passi da ogni Marina: dai borghi alle bellezze paesaggistiche, dalla cultura alle tradizioni, dall’artigianato all’incredibile patrimonio enogastronomico, elementi tutti che rendono sempre più attrattivo e visitato il nostro Bel Paese”.

Walter Vassallo, l’ideatore e coordinatore dei Blue Marina Awards, ha dichiarato: “I Blue Marina Awards rappresentano un’opportunità straordinaria per la nostra economia marittima. Non solo promuovono l’eccellenza nelle strutture portuali, ma hanno anche un impatto positivo sulle imprese legate all’accoglienza turistica, all’innovazione, alla sostenibilità e alla sicurezza. Inoltre, questi riconoscimenti, come le Bandiere Blu per le località balneari, contribuiscono a cambiare la percezione dell’immaginario collettivo verso i nostri porti e approdi da meri parcheggi di imbarcazioni a strutture ricettive di alta qualità.”

Nicola Battuello, vice presidente RINA: “Siamo felici di partecipare alla seconda premiazione dei Blue Marina Award. Questo evento ci da’ l’opportunità di collaborare con coloro che promuovono la sostenibilità, l’innovazione, la sicurezza, l’accoglienza turistica nelle strutture portuali italiane. Il nostro ruolo è quello di valutare le iniziative e stimolare il miglioramento continuo e oggi siamo qui per celebrare l’eccellenza, ma speriamo che questo premio segni l’inizio di un percorso di crescita sostenibile per tutte le strutture portuali turistiche”.

A seguito dell’apertura del Premio all’Europa, Felix Leinemann, Capo della Blue Economy della Commissione Europea, ha dichiarato:

“L’iniziativa è in linea con le politiche europee e siamo felici che la prossima edizione sia estesa a tutto il Mediterraneo Europeo poiché si tratta di un’iniziativa unica, importante ed oggettiva. I BMA sensibilizzano strutture dedicate alla nautica da diporto al miglioramento e guidandoli in un processo di valorizzazione rispetto alle caratteristiche chiave e alle azioni pragmatiche da intraprendere per diventare centri di eccellenza, in linea con la politica comunitaria.”

Alla cerimonia, presentata da Elena Magro, sono intervenuti inoltre: Andrea Prete Presidente Unioncamere, Massimiliano Fedriga Presidente Regione Friuli Venezia Giulia, Fabio Scoccimarro Assessore della Regione Friuli Venezia Giulia, Roberto Dipiazza Sindaco di Trieste, Mitja Gialuz Presidente Società Velica di Barcola e Grignano, Luciano Del Prete CV Direttore Marittimo di Trieste, Antonello Testa Direttore Osservatorio Nazionale del Mare – Informare, Alessandro Battaglia Responsabile CNA Nautica, Leonardo Manzari di National Hub for Italy Westmed e Barbara Amerio CEO Gruppo Permare.

I Blue Marina Awards sono andati a:

Per i Marina Resort e Porti Turistici:

Porto di Andora – Andora Base Nautica Usai srl – Alghero Bisceglie Approdi Marina Resort – Bisceglie Cala Ponte Marina – Polignano Consorzio Porto di Alghero Marina di Brindisi Marina di Marzamemi Marina di Pescara Marina di Policoro Marina di Porto Cervo Marina di Procida spa Marina Dorica – Ancona Marina Genova Marina Sant’Andrea -San Giorgio di Nogaro Porto Turistico di Capri Porto Barricata – Porto Tolle Porto Turistico di Jesolo srl Porto Turistico Marina di Camerota Porto turistico Marina Sveva – Costa Verde (CB) Porto Turistico Marina Uno – Lignano Sabbiadoro Marina Sant’Eligio – Taranto Venezia Certosa Marina

Per gli approdi turistici:

Assonautica Lecce – pontile di Gallipoli Assonautiva Lecce – pontile di Otranto Assonautica Prov.le della Spezia ASD “A. De Benedetti” Blue Dolphin – Fiumicino Cala Cravieu Soc Coop – Celle Ligure Carani centro nautico – Ostuni Centro Nautico Baia Levante di Falanga Natalino – Isole Eolie La Banchina (di Vela Tradizionale) – La Spezia Lega navale Italiana – sezione di Trieste Marina del Nettuno Milazzo Yacht broker srl – Viareggio Yachting Santa Margherita – Procida (Na)

Premi speciali:

Premio Speciale BMA Innovazione a Marina Dorica (AN)

Consegnato da Fabio Legni Presidente di Poseidon (Voucher del valore di 3.000 € offerto da Poseidon)

Premio Speciale BMA Sostenibilità a Porto Turistico di Jesolo (VE)

Consegnato da Alberto Carpanese Co Founder Sea the Change (Voucher del valore di 6.000 € offerto da Sea the Change)

Premio Speciale BMA Sicurezza a Porto Turistico Marina di Camerota (SA)

Consegnato da Giorgio De Vitalis CTO Test 1(Voucher del valore di 2.400 € offerti da Test 1 SRL)

Premio Speciale BMA Accoglienza Turistica a Marina di Porto Cervo

Consegnato da Patrick Cox di Foodinghi(Voucher del valore di 4.000 € offerto da Foodinghy in attività di co-marketing e cashback sugli acquisti di servizi da parte dei clienti della Marina).

In occasione dell premiazione sono state inoltre esposte nel Salone delle premiazioni anche delle opere dell’artista Raul Orvieto, realizzate con plastica raccolta in mare e nelle spiagge. Un progetto di sostenibilità ambientale in linea con la mission dei Blue Marina Awards