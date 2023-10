Chiavari– Con la premiazione, alla presenza della Famiglia Dallorso, del Sindaco del Comune di Chiavari Federico Messuti e dell’Assessore Ratto si è conclusa domenica 8 ottobre la 55° edizione della Coppa Dallorso dello YC Chiavari. La manifestazione, patrocinata dai Comuni di Chiavari e Porto Venere, è stata supportata come sempre dalla Famiglia Dallorso.

Le imbarcazioni, suddivise nelle Classi ORC, IRC e Libera, si sono cimentate nelle due prove costiere Chiavari / PortoVenere e PortoVenere / Chiavari. Cinquantacinque le imbarcazioni iscritte.

La prima prova, da Chiavari a Porto Venere, si è svolta sabato 7 ottobre con tempo sereno, mare calmo e vento debole, in partenza da Nord-NordEst sui 7-8 nodi, poi in costante calo e in rotazione fino ad arrivare a 3 nodi. Proprio per queste particolari condizioni il percorso di regata è stato ridotto poco prima di Punta Mesco, per un totale di 15 miglia invece delle 28 previste. In serata in banchina si è svolta la premiazione di giornata, alla presenza dei rappresentanti della Società Porto Venere Servizi Portuali e Turistici.

La partenza della seconda prova, il ritorno a Chiavari, è stata data domenica, alle ore 8.00 in una giornata con mare calmo e vento debole, che è via via diminuito fino a cessare quasi del tutto: alle 12.00 le imbarcazioni non avevano percorso neppure 3 miglia delle 28 previste, e la prova è stata annullata.

In Classe ORC, la classe più numerosa con ben 31 barche iscritte, si è aggiudicata la vittoria e la Coppa Challenge Dallorso l’imbarcazione Tarantella, Grand Soleil 40 RCK di Simone Ferrante, Socio del Circolo Velico Erix di Lerici, che ha strappato la Coppa al defender, Capitani Coraggiosi 3, di Federico Felcini e Guido Santoro dello Yacht Club Chiavari, quest’anno arrivati terzi.

Il prossimo appuntamento con le Regate dello Yacht Club Chiavari è con la terza tappa del Campionato Vela d’Autunno e della Jeanneau Cup 2023, la Regata Sociale Open Memorial Romano Caselli, che si terrà il 21 ottobre prossimo.

Questi tutti i vincitori dell’edizione 2023 della Coppa e Trofeo Dallorso:

Raggruppamento Jeanneau.

Classe Crociera : Francy di Roberto Mascilongo (CV Loano)

Classe Libera: 1° classificato overall e vincitore della Targa d’argento Nicola Dallorso: Emotions di Francesco Maria Torio Guerci (Reale YC Savoia); 2 Aria di Burrasca di Franco Salmoiraghi (LNI Sestri Levante); 3° Fantasia III di Antonio Miadonna (Yacht Club Italiano); 4° Ibubi X di Marco Tonegutti (CN Lavagna); 5° Linus di Roberto Gallotti (CN Rapallo)

Classe IRC: 1° ImXtinente di Adelio Frixione (Yacht Club Italiano); 2° Catherine di Massimo Bonfante (Yacht Club Chiavari); 3° Speedster di Maria De Leo (CUS Vela Milano)

Classe ORC: 1° classificato e vincitore della Coppa Challenge Dallorso: Tarantella di Simone Ferrante (CV Erix); 2° Free Spirit di Paolo Rossi (CV Erix); 3° Capitani Coraggiosi 3 di Federico Felcini e Guido Santoro (Yacht Club Chiavari)); 4° Suspiria the Revenge di Antonino Venneri (Yacht Club Punta Sardegna); 5° Aia de ma’ di Luca Olivari (Yacht Club Chiavari).