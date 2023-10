Golfo Aranci- Matteo Iachino, windsurfer professionista, campione del mondo del circuito PWA nel 2016 e con innumerevoli titoli nazionali ed europei, dopo aver compiuto la prima traversata in solitario nel 2022 a bordo di un windsurf con foil – da Imperia alla Corsica in 6 ore e 3 minuti – rilancia la sfida con un progetto e una rotta ancora più ambiziosi: da Golfo Aranci in Sardegna a Livorno: oltre 150 miglia in linea retta e teorica, ma molte di più seguendo la rotta programmata da Matteo. Il percorso si svilupperà prima verso La Maddalena, poi attraverserà le complicate bocche di Bonifacio con venti molto variabili, a seguire le coste della Corsica fino ad avvistare l’Isola d’Elba che verrà superata a Nord, dopo essere passati da Pianosa. Infine la costa della Toscana da Piombino fino alla destinazione finale, Livorno.

L’atleta dovrà aspettare la finestra meteo ideale prima di partire e così ha delimitato un periodo di attesa che è inziato il 5 ottobre e durerà fino alla fine del mese. Nel corso della traversata, che potrebbe avere una durata ipotetica tra le 6 e le 10 ore, Matteo sarà seguito in quest’avventura dai suoi sponsor Lomar International Marine, cantiere nautico e dealer ufficiale Yamaha Sardegna e dal Marina di Asfodeli, porto turistico a Porto Rotondo, che hanno messo a disposizione il nuovo Tempest 900 OPEN motorizzato con il nuovo Yamaha V6 da 300 CV.