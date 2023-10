Marina di Scarlino- Conclusa sabato alla Marina di Scarlino un’intensa settimana di regate dedicate al mondo Swan. Ben 37 gli equipaggi, che hanno schierato atleti da oltre 25 nazioni.

Ancora una volta i più celebri velisti del momento hanno solcato le acque del golfo di Follonica, per vedere assegnati, non solo i titoli mondiali delle classi Swan One Design, ma anche per veder celebrati i vincitori del circuito The Nations League 2023.

Con una battaglia all’ultima virata, la manifestazione ha visto la disputa di 7 prove per la flotta ONE DESIGN e 3 prove per la flotta RATING, permettendo ai velisti in gara di apprezzare un’insolita stagione estiva e venti termici da quadranti Nord occidentali e Meridionali.

Nella classe regina, ClubSwan 50, con 12 equipaggi in gara la vittoria è stata appannaggio del team CUORDILEONE, di Leonardo Ferragamo, con lo spagnolo Manu Weiler alla tattica.

CUORDILEONE è parso letteralmente imbattibile, con scelte tattiche sempre appropriate, al punto che ha portato a casa il titolo con una giornata di anticipo, riconfermando il titolo mondiale conquistato a Valencia nel 2022.

A nulla sono valsi alcuni tentativi di tenergli testa da parte del del monegasco MOONLIGHT o del leader del circuito HATARI (GER), rispettivamente secondo e terzo.

Tra i ClubSwan 36 la lotta è stata più aperta tra il leader del circuito il monegasco GSPOT di Giangi Serena di Lapigio (Michele Paoletti alla tattica) e il recente Campione Europeo FAR STAR (Lorenzo Mondo, ITA), ma GSPOT ha sul finale mantenuto il titolo 2022, riconfermandosi campione.

Pur riconfermando la leadership nel circuito, il campione uscente della classe ClubSwan 42, lo spagnolo NADIR (Pedro Vaquer), ha invece lasciato il podio a una tripletta tutta italiana, con MELA (Andrea Rossi) sul gradino più alto, seguito da CANOPO (Adriano Majolino) e SPIRIT OF NERINA.

La Swan Med Regatta, alla sua prima edizione, ha permesso a equipaggi italiani e stranieri di apprezzare le bellezze del Golfo di Follonica, navigando in modalità costiera tra le boe naturali del territorio.

Ottima la prestazione del nuovo Swan 48 svizzero ANYA (Giulio Gatti), che ha però dovuto gestire le insidie dello Swan 441 tedesco, BEST BUDDIES.

Come sempre ad accompagnare le regate vi è stato un programma sociale ricco e stimolante, in cui spicca la Swan Experience Gala Dinner e la ClubSwan Charity Auction for the Oceans a favore di Marevivo e Mission Blue, che si è svolta nella cornice ineguagliabile di Rocca di Frassinello.

Yacht Club Isole di Toscana conta sul supporto del Comune di Scarlino, di Marina di Scarlino, Scarlino Yacht Service e Resort Baia Scarlino.

A conferire un tocco agli eventi sociali l’importante partnership con Rigoni di Asiago.