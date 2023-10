Cagliari– Sono iniziati a a Cagliari i Secondi Campionati Europei RS Aereo Team Racing Youth, che questa mattina sono stati preceduti da una conferenza stampa presso la Canottieri Ichnusa. La manifestazione, organizzata dalla Lega Navale del Sulcis e dalla stessa Canottieri Ichnusa, in collaborazione con Federazione Italiana Vela e classe RS Aero vede dieci squadre al via in un contesto unico nel suo genere e particolarmente adatto alle regate a squadre.

Dalla passeggiata lungomare del porto turistico di Cagliari, conosciuto anche come “Susiccu” è possibile infatti seguire le regate “2 contro 2”, con il campo di regata posto tra la base di Luna Rossa e lo stesso lungomare. Per i ragazzi un’esperienza sicuramente particolare con il suggestivo sfondo della città di Cagliari e la Basilica di Nostra Signora di Bonaria, senza contare la presenza dei delfini oltre che la sede di Luna Rossa, che per un giovane velista rappresenta, con l’America’s Cup, la massima espressione della vela, insieme a quella olimpica.

Dieci le squadre iscritte con Lituania, Estonia 1 e 2, Germania, Gran Bretagna, Portogallo, Italia 1 e 2; Sardegna 1 e 2. La formula della regata a squadre, che prevede per ogni match due barche contro altre due barche (maschio e femmina per ciascuna squadra) è abbastanza complessa e richiede oltre che abilità e padronanza in barca, un’ottima conoscenza del regolamento di regata: “La regata a squadre è una regata diversa da una regata di flotta: non si corre per vincere singolarmente ma per far vincere il proprio team, tanto che se si finisce a pari punti, vince chi NON fa il primo posto, perché conta di più la compattezza della squadra” ha spiegato la Presidente del Comitato di Regata FIV Roberta Righetti.

Le regate a squadre sono inoltre arbitrate da due team di “umpire”, che, durante i singoli match a bordo di un gommone, giudicano a stretto contatto con i regatanti eventuali proteste da parte dei regatanti stessi e al tempo stesso osservano eventuali infrazioni alle regole di regata.

Venerdì iniziati i primi “voli” con vento medio-forte da maestrale: 35 i match disputati in tutto con 7 regate per ciascuna squadra; 10 i match mancanti per finire il round robin. Partita bene la Lituania (lycra azzurra) con 7 vittorie, seguono Sardegna 2 (lycra nera) con 6 vittorie e con 5 vittorie ciascuno Estonia 1 (lycra gialla) e Italia 1 (lycra arancio).