Palermo– Sono stati assegnati i trofei Challenge Camillo Coco e Libero Grassi al termine del primo fine settimana di regate della 59esima edizione della Settimana Velica del Mediterraneo. Una due giorni organizzata dal Club Canottieri Roggero di Lauria che ha visto un centinaio di atleti provenienti da tutta la Sicilia, confrontarsi su imbarcazioni e tavole a vela.

Le regate, disputate all’interno della manifestazione velica, sono anche valide per i rispettivi campionati zonali. Per la classe Techno si tratta della terza prova del Campionato, per la classe Windsurfer la quarta, ottava prova invece per la classe Ilca.

Per la classe Windsurfer, categoria pesanti, si è piazzato al primo posto Marco Casagrande, dell’Albaria seguito da Alessandro Alberti del Clubino del Mare. Terzo gradino del podio per Alessandro Torzoni dello Yacht Club Marina di Salivoli. Prima femminile Bruna Ferracane dell’Albaria. Nella categoria leggeri conquista il primo posto David Castagnetta, seguito da Alessandro Minei e da Rosario Di Bartolo al terzo posto, tutti atleti dell’Albaria.

Per la classe Techno 293 U13 conquista il primo gradino del podio Marco Cicerone del Circolo Velico Sferracavallo. Tra gli U15 vince Maria Sofia Sabbia, del Club Canottieri Roggero di Lauria, mentre tra i piccoli Kids le vittorie vanno a Luca Macaluso (CH4) del Circolo Velico Sferracavallo e a Vincenzo Clausi (CH4) anche lui del Circolo Velico Sferracavallo. Quest’ultimo si aggiudica anche il trofeo Challenge Camillo Coco.

Tra gli ILCA 4 Paolo Salvo (U16) del Circolo Velico Kaucana conquista il primo gradino del podio. Segue Gianmarco Livoti del Circolo Nautico Nic e in terza posizione Arturo Calì del Circolo della Vela Sicilia. Primo posto femminile per Lucrezia Miceli del C.V. Kaucana.

Per la classe ILCA 6 primo classificato Francesco Pagliaro (U19) della Ssd Palermo Sport, In seconda posizione Marco Francesco Maggio della Società Canottieri Marsala. Maxim Paolo Lucido del Circolo della Vela Sicilia chiude in terza posizione. Paolo Salvo del Circolo Velico Kaucana si aggiudica anche il trofeo Challenge Libero Grassi.

Sabato prossimo gareggeranno le classi Optimist e Dinghy.