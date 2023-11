Amsterdam– Si è conclusa la 35esima edizione del METSTRADE di Amsterdam che ha visto l’Italia ricoprire un ruolo di primo piano con la partecipazione più rappresentata e qualificata della manifestazione.

Il meglio dell’eccellenza Made in Italy del settore è stata infatti in esposizione, rappresentata da 66 aziende riunite da Confindustria Nautica e Agenzia ICE nella Hall12 e presso il Superyacht Pavilion, un unicum espositivo capace di valorizzare progettazione e produzione di superyacht e componentistica di cui l’Italia è primo produttore al mondo.

Entusiasmo e partecipazione hanno caratterizzato la presenza italiana ad Amsterdam: “E’ sempre più chiaro alle nostre aziende il grande valore di partecipare al Metstrade di Amsterdam all’interno della collettiva italiana che si inserisce all’interno delle molteplici azioni messe in campo con Agenzia ICE nell’ambito del Piano Made in Italy promosso dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – ha dichiarato Saverio Cecchi, Presidente di Confindustria Nautica. Fare rete e promuovere il Sistema Paese è assolutamente strategico per l’internazionalizzazione delle aziende che esportano all’estero qualità, eccellenza e innovazione. A partire dalla sinergia nelle azioni di comunicazione che hanno valorizzato e amplificato il ruolo di leader di mercato del Made in Italy.”

Visita entusiasmante anche per l’Ambasciatore d’Italia all’Aja, Giorgio Novello che al Metstrade 2023 ha incontrato le aziende italiane presenti, i vertici organizzativi della fiera e i vertici di Confindustria Nautica: “Ho toccato con mano il significato globale del settore nell’incontro con Saverio Cecchi, Presidente di Confindustria Nautica, che ha contribuito all’organizzazione della partecipazione collettiva italiana: l’88% del fatturato viene esportato, cresce l’attenzione alla sostenibilità, la cifra d’affari continua a crescere a doppia cifra, il collegamento col territorio è strutturale, tradizione e continua innovazione (come nel foil) ed eleganza di materiali e design procedono affiancati. Le istituzioni italiane nei Paesi Bassi da parte loro hanno contribuito alla visibilità del sistema Italia. Ciò vale in particolare per ICE Agenzia che ha curato la partecipazione di quasi 70 imprese italiane“.

Soddisfazione espressa anche dalle aziende che hanno preso parte alla collettiva italiana riunita nella Hall 12 della manifestazione.

Anton Francesco Albertoni – CEO Veleria San Giorgio: “La fiera sta andando molto bene, abbiamo avuto due bellissime giornate. Abbiamo lavorato molto bene, i presupposti per un’ottima stagione 2024 ci sono tutti. La collettiva per noi è assolutamente funzionale, è bello avere un’area italiana, essere vicino ai colleghi e poter lavorare insieme. Tutto questo lo si riesce a fare solo con il coordinamento di un’Associazione di categoria che ti supporta, il valore aggiunto c’è e si vede. I feedback sul settore sono molto positivi, nonostante la preoccupazione iniziale abbiamo fatto un fantastico Salone Nautico Internazionale di Genova e qui ad Amsterdam è andata altrettanto bene, sarà una bella stagione 2024 con tanti bei risultati per tutti”.

Alessandro Gianneschi – CEO Gianneschi Pumps&Blowers: “Due giornate ottime per noi, abbiamo avuto numerosi visitatori e persone molto interessate. Le grandi aspettative che avevamo non sono venute meno, c’è stata parecchia affluenza con visitatori provenienti da Europa, Middle East, Turchia e Asia. È il secondo anno in cui esponiamo nella nuova location, questo ha rafforzato ancora di più quella che è l’immagine sia dell’accessorio che della collettiva italiana, nella quale abbiamo molte aziende che sono numeri uno del settore riconosciuti a livello internazionale. Unire le forze e fare gruppo è funzionale e regala un’immagine molto forte che sta dando grossi riscontri. Vogliamo continuare così, a fare gruppo e organizzare eventi, cercando di coinvolgere sempre più aziende”.

Piero Formenti – CEO ZAR Formenti: “Ottima qualità, oggi è stata una giornata interessante e con contatti importanti. Producendo tender, da qui siamo vicini al Superyacht Pavillion e per questo la location va bene. La collettiva è molto importante per l’identità italiana, anche per dare un segnale ai buyers di cosa sia il bello e ben fatto italiano. Le aziende che non fanno parte della collettiva dovrebbero unirsi a noi, sicuramente trarrebbero molti benedici nel fare parte di un gruppo importante, che lascia il segno in questo Salone”.



Andrea Razeto – CEO F.lli Razeto e Casareto: “Il METSTRADE è una fiera con un livello sempre molto alto, abbiamo avuto tante visite e riusciamo a conoscere molta gente nuova, siamo molto soddisfatti. Per quanto riguarda l’affluenza gioca a nostro favore il posizionamento, il METS si riconferma una fiera che, sia qualitativamente che quantitativamente, resta importante per noi e per il nostro lavoro. La formula della collettiva è sempre vincente, una delle caratteristiche italiane è quella di avere tante aziende, anche piccole, e il fatto di riuscire ad apparire tutti assieme – soprattutto in un settore in cui rappresentiamo l’eccellenza della tecnologia e del design facendo massa critica – ci fa riconoscere e dà un’identità di brand Made in Italy importantissima”.

A conferma del ruolo di leader dell’industria nautica da diporto italiana, l’apertura dell’edizione 2023 del METS è stata affidata, nell’ambito del tradizionale appuntamento del Breakfast Briefing con i leader dell’industria nautica mondiale, al keynote speech di Massimo Perotti, Presidente e CEO di Sanlorenzo SpA e Past President di Confindustria Nautica al quale è stato inoltre riconosciuto il premio Lifetime Achievement nell’ambito dei Boat Builder Award tenutisi la sera del 16 novembre presso il National Maritime Museum di Amsterdam.

La partecipazione di Confindustria Nautica al METS è stata strategica anche sul fronte del confronto internazionale a livello tecnico e regolamentare. L’Associazione nazionale di categoria ha preso parte a numerosi working group di ICOMIA (International Council of Marine Industry Associations che riunisce 43 nazioni) e, in particolare, alla presentazione ufficiale dello studio sulla decarbonizzazione nel settore nautico, tema che era stato affrontato nell’ambito del World Yachting Sustainability Forum organizzato da Confindustria Nautica al 63°Salone Nautico Internazionale di Genova.

I prossimi appuntamenti che vedono Confindustria Nautica e l’industria nautica da diporto italiana protagonisti si terranno a Roma il 14 dicembre con l’Assemblea dei Soci dal titolo “Nautica: Industria, politica, economia” e, nell’ambito dell’attività di promozione internazionale con ICE Agenzia, con una presenza istituzionale al BOOT di Düsseldorf, dal 20 al 28 gennaio 2024.