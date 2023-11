Las Palmas de Gran Canaria- Quattro amici in barca, così è l’equipaggio di Lady Eleonora, un Grand Soleil 34 del 1980 che è la barca più piccola tra le 157 iscritte all’ARC 2023. Già, proprio lo storico GS34, quello prima versione con l’oblò sullo specchio di poppa. La barca arriva alle Canarie da Pesaro, con l’armatore David Ceccarelli novello Forrest Gump che si basa sull’idea che… beh visto che siamo arrivati fin qua, perché non andare ancora più lontano?

Con lui il giovane Leonardo Pazzaglia, studente di cinema prossimo alla laurea, con una tesi-documentario basata proprio sulla partecipazione all’ARC, Francesco Di Giorgio, come David residente professionalmente in Germania, e Francesco Terra, ex compagno d’università.

“Dopo le prime esperienze a Pesaro, poi è arrivata la Croazia, poi la Grecia, poi la Sicilia, la Spagna e infine eccoci qua, pronti ad attraversare l’Atlantico. Siamo stati anche in Marocco, cosa abbastanza inedita, toccando tre porti prima d’arrivare qui”, spiega l’armatore.

Confrontata con gli sloop da 80, 90 e più piedi del Molo vicino, la Lady Eleonora appare proprio piccola, con il suo timone a barra (unica di tutta la flotta), il suo classico quadrato e la cuccetta a V di prua. Avvolgifiocco per il genoa, randa, un fiocco piccolo e uno spinnaker. Tutto qui, insieme a un sartiame nuovo per l’occasione, un timone di rispetto e tanta voglia di divertirsi nell’avventura della vita.

Per Lady Eleonora saranno tra i 21 e i 25 giorni di mare. Una volta ai Caraibi, dopo aver lasciato Saint Lucia, la barca andrà ad Aruba. Poi si vedrà, e non è escluso, di dice David Ceccarelli, che la voglia d’andare “un pò più in la, non porti Lady Eleonora anche oltre Panama”.

Per seguirli il blog: https://arc-ladyeleonora.blogspot.com